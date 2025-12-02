Una via di Acireale è stata intitolata al professor Mario Cortellese
Si è svolta ieri pomeriggio la cerimonia di intitolazione di “via prof. Mario Cortellese”. Il compianto intellettuale, docente di Italiano e Latino del liceo classico Gulli e Pennisi, titolare di diversi incarichi in Azione Cattolica, è stato ricordato da famigliari, colleghi, ex alunni e amici. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
