Una via di Acireale è stata intitolata al professor Mario Cortellese

Si è svolta ieri pomeriggio la cerimonia di intitolazione di “via prof. Mario Cortellese”. Il compianto intellettuale, docente di Italiano e Latino del liceo classico Gulli e Pennisi, titolare di diversi incarichi in Azione Cattolica, è stato ricordato da famigliari, colleghi, ex alunni e amici. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it