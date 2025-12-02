Una valanga di acqua e fango travolge i villaggi dell’isola di Sumatra | oltre 700 morti e centinaia di dispersi

Una valanga di acqua e fango ha travolto l’isola indonesiana di Sumatra provocando oltre 700 morti e almeno 500 dispersi. I soccorritori stanno lottando per raggiungere i villaggi dell’isola, dove le strade sono state spazzate via e i ponti sono crollati.Sono stati dispiegati elicotteri e imbarcazioni, ma le autorità avvertono che il peggioramento delle condizioni meteorologiche e le infrastrutture danneggiate stanno rallentando le operazioni. E bastano le immagini aeree dei droni per capire la portata dei disastri che hanno colpito diverse regioni del sud dell’Asia: devastanti alluvioni e frane, legate per lo più al fenomeno stagionale dei monsoni e a una poco frequente tormenta tropicale, che hanno funestato ampie zone di Sri Lanka, Indonesia, Thailandia e Malesia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

