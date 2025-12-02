Una storia nera che ' danza' tra i segreti dell' Appennino Zamboni presenta il suo libro all' Arena

Quanti segreti ha nascosto l’Appennino nei suoi boschi? Quanto dura il ricordo di una persona? Quanto risuona l’eco di un delitto? Queste domande fanno da sfondo all’ultimo libro di Massimo Zamboni, che lo presenta mercoledì 3 dicembre alle 21 al cinema Arena di Modena: una storia nera e triste. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Fiorentina in crisi nera, nessuna squadra nella Serie A a 20 squadre si è salvata dopo 0 vittorie in 13 gare Vanoli riuscirà a fare un miracolo e entrare (in un certo modo) nella storia? - facebook.com Vai su Facebook

La storia segreta dell’Argentina nera - Come suggerisce il titolo del libro di Edwards, la storia nera dell’Argentina sopravvive nelle caratteristiche fisiche di molti, ma la maggior parte degli argentini è stata addestrata (o è attivamente ... Lo riporta internazionale.it

Livorno, la «danza nel vuoto» di Sandra Mazzinghi: una storia di segreti e di sentimenti - lasciare che sia il romanzo stesso a suggerire il tipo di lettura come nel caso di «Danzare nel vuoto»: lo ha scritto Sandra ... Riporta corrierefiorentino.corriere.it

Michela Giraud: la laurea in storia dell'arte, il successo grazie a LOL, l'esordio da regista, 7 segreti - Raccontava nel 2020 a Vanity Fair: « Ho scelto la danza, ma la danza non ha scelto me. Lo riporta corriere.it

Fumata bianca e fumata nera, come funziona la stufa del Conclave 2025/ Tra riti, segreti e innovazione - Conclave 2025: tecnica e storia delle fumate bianca e nera, tra stufa storica e innovazioni per annunciare il nuovo Papa Il rituale delle fumate bianca e nera – che annunciano l’esito degli scrutini ... ilsussidiario.net scrive

Ballando con le stelle, Carolyn Smith: “Danza, musica e famiglia sono i segreti per non mollare mai” - Per i vent’anni di Ballando con le stelle, lo storico talent condotto dal 2005 da Milly Carlucci su Rai 1, squadra che vince non si cambia: ecco allora che a ricoprire il ruolo di presidente della ... repubblica.it scrive

Linfa nera: tra cold case, demoni interiori e oscuri segreti - Alle 18 di domani la libreria Feltreinelli di via Diaz 14 proporrà la presentazione del libro ’Linfa nera’, di... ilrestodelcarlino.it scrive