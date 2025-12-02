Una squadra in salute Grifone testa sulle spalle

A questo punto del campionato il Grosseto deve avere paura soltanto di se stesso. Un’altra domenica che riconferma per l’ennesima volta lo "strapotere" del Grosseto in questo campionato. Anche la trasferta di Sansepolcro è stata messa in archivio con il rotondo successo dei biancorossi di mister Indiani nonostante l’impegno dei biturgensi. Ancora una volta è stato il "gruppo" dei giocatori a disposizione del tecnico di Certaldo che ha fatto la differenza e alla fine c’è stato anche il riconoscimento dei locali sul valore dei maremmani. E proprio per questo motivo il il classico "undici in campo" con mister Indiani è diventato il "quindici in campo". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

