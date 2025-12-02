Una sola notte tre città | il rito notturno di Circo Nero Italia
La notte tra il 7 e l’8 dicembre vedrà Circo Nero Italia sdoppiarsi in tre scenari lontani ma uniti dallo stesso battito, guidati dal coordinamento di Duccio Cantini. Tra club, un nuovo locale e un grande tendone, lo spettacolo diventa un viaggio nell’oscurità, nella musica e nelle emozioni più intense. Una notte che collega Livorno, . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
