Una società in house aiuterebbe il Comune a gestire tutti i servizi internamente

2 dic 2025

«Perché non pensare a una società in house che eroghi più servizi al Comune di Piacenza e ad altri del territorio provinciale?». La proposta arriva in aula da Caterina Pagani (Piacenza Oltre). Si tratta di una realtà costituita da una o più pubbliche amministrazioni che riceve un affidamento. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

