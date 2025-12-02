una serata di confronto sul ponte del gatto

I quartieri di Cesenatico centro – Boschetto e Ponente-Zadina, hanno unito le forze per organizzare un incontro pubblico su una delle più importanti opere pubbliche della città. L’appuntamento è questa sera, alle 20.45, nella sala convegni del Museo della Marineria, dove si terrà un’assemblea sul progetto del nuovo Ponte del Gatto, con particolari riferimenti all’inizio dei lavori previsto il 7 gennaio e le modifiche alla viabilità che saranno adottate nel nuovo anno. L’opera riguarda la realizzazione del principale accesso di Cesenatico, dove c’è anche il passaggio a livello, in corrispondenza dell’inizio del tratto più antico del porto canale, che risale al 1. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

