Una serata da dimenticare Moro fa scena muta là in mezzo Pobega e Dominguez non mordono Nessuna traccia di Zortea a destra

Sport.quotidiano.net | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ravaglia 5 Ci mette subito due pezze su Vardy, ma può poco nei quattro minuti del doppio vantaggio grigiorosso: bucato due volte, ma senza grandi colpe. E’ una colpa invece farsi buggerare in quel modo di nuovo da Vardy a inizio ripresa. Va anche a farfalle su corner e Terracciano sciala. Zortea 5,5 Prestazione confusionaria, tra palloni scagliati in tribuna e cross che mancano all’appello. Lucumi 6 Mica facile tappare tutti i buchi se davanti non c’è filtro e il tuo compagno (Casale) sembra remarti contro. I due gol segnati nel primo tempo dalla Cremonese chiamano in causa anche lui. Poche sbavature invece nella ripresa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

una serata da dimenticare moro fa scena muta l224 in mezzo pobega e dominguez non mordono nessuna traccia di zortea a destra

© Sport.quotidiano.net - Una serata da dimenticare. Moro fa scena muta là in mezzo. Pobega e Dominguez non mordono. Nessuna traccia di Zortea a destra

Altre letture consigliate

Roma, serata da dimenticare ma Dybala fa 200: per l'argentino è il primo gol stagionale - Per Paulo Dybala una serata difficile, ma anche una soddisfazione personale piuttosto rilevante: contro il Viktoria Plzen per l'argentino è arrivato il gol numero 43 in giallorosso, solo il primo ... Secondo tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Serata Dimenticare Moro Fa