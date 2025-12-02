Una serata da dimenticare Moro fa scena muta là in mezzo Pobega e Dominguez non mordono Nessuna traccia di Zortea a destra
Ravaglia 5 Ci mette subito due pezze su Vardy, ma può poco nei quattro minuti del doppio vantaggio grigiorosso: bucato due volte, ma senza grandi colpe. E’ una colpa invece farsi buggerare in quel modo di nuovo da Vardy a inizio ripresa. Va anche a farfalle su corner e Terracciano sciala. Zortea 5,5 Prestazione confusionaria, tra palloni scagliati in tribuna e cross che mancano all’appello. Lucumi 6 Mica facile tappare tutti i buchi se davanti non c’è filtro e il tuo compagno (Casale) sembra remarti contro. I due gol segnati nel primo tempo dalla Cremonese chiamano in causa anche lui. Poche sbavature invece nella ripresa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
| Serata da dimenticare per il Casarano. Prestazione insufficiente e sconfitta in casa del Potenza. Al “Viviani” termina 3-1 - facebook.com Vai su Facebook
"Venezia è una vecchia espertissima amante. Ma io non so dimenticare Firenze - così netta, così struggente. E senza concessioni" Cristina Campo. Buona Serata Vai su X
Roma, serata da dimenticare ma Dybala fa 200: per l'argentino è il primo gol stagionale - Per Paulo Dybala una serata difficile, ma anche una soddisfazione personale piuttosto rilevante: contro il Viktoria Plzen per l'argentino è arrivato il gol numero 43 in giallorosso, solo il primo ... Secondo tuttomercatoweb.com