Ravaglia 5 Ci mette subito due pezze su Vardy, ma può poco nei quattro minuti del doppio vantaggio grigiorosso: bucato due volte, ma senza grandi colpe. E' una colpa invece farsi buggerare in quel modo di nuovo da Vardy a inizio ripresa. Va anche a farfalle su corner e Terracciano sciala. Zortea 5,5 Prestazione confusionaria, tra palloni scagliati in tribuna e cross che mancano all'appello. Lucumi 6 Mica facile tappare tutti i buchi se davanti non c'è filtro e il tuo compagno (Casale) sembra remarti contro. I due gol segnati nel primo tempo dalla Cremonese chiamano in causa anche lui. Poche sbavature invece nella ripresa.

Una serata da dimenticare. Moro fa scena muta là in mezzo. Pobega e Dominguez non mordono. Nessuna traccia di Zortea a destra