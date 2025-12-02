Una panchina rossa del Rotary contro ogni forma di violenza non solo di genere

Tempo di lettura: 3 minuti Il Rotary ha donato una panchina rossa all’ Asl e il gesto ha assunto il significato simbolico non solo di una condanna della violenza ai danni delle donne, ma anche contro ogni forma di violenza. Il sodalizio presieduto da Raffaele Pilla ha voluto testimoniare in modo concreto l’adesione completa del sodalizio alla lotta per il rispetto delle donne e delle persone fragili in genere e la dirigente dell’Asl, Tiziana Spinosa, nell’accettare la donazione, ha voluto mobilitare la cittadinanza contro la violenza di genere. Sulla panchina è ben esposto Il numero di riferimento contro la violenza di genere in Italia, il 1522, un servizio gratuito di ascolto e sostegno promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Una panchina rossa del Rotary contro ogni forma di violenza non solo di genere

