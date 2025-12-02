Una nuova ricerca svela quando lo allestiamo c' è chi inizia già a fine ottobre! e perché resta la tradizione che unisce tutte le generazioni

( a skanews) – È considerato il simbolo del Natale, capace di unire la famiglia intorno a una tradizione che ogni anno si rinnova. Parliamo dell’ albero di Natale, un elemento a cui i nostri connazionali sono profondamente legati, come attesta l’indagine condotta da Astraricerche per i l Magico Paese di Natale, l’evento diffuso che fino al 21 dicembre anima il territorio patrimonio Unesco di Langhe, Roero e Monferrato. le dLe decorazioni fai da te sono le più belle: dai nastrini all'uncinetto. guarda le foto Senza albero non è Natale: la tradizione che batte anche il pranzo del 25 dicembre. «Quattro italiani su cinque ci hanno detto che, senza albero, non è Natale, senza nessuna ombra di dubbio – ha detto Simona Mastrantuono, ricercatrice Astraricerche – E coerentemente con questo, le aggiungo anche che, di fatto, durante il periodo delle feste, in quasi tutte le case dei nostri connazionali, parliamo di oltre il 92% dei casi, c’è sempre un albero di Natale che fa bella mostra di sé in casa. 🔗 Leggi su Iodonna.it

