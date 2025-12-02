Una indagine sulla vita di Andrea Camilleri | la presentazione del libro

MESAGNE - Giovedì 4 dicembre 2025, alle 17:30, nel salone della “Di Vittorio” a Mesagne, sarà presentato il libro “L'omu di multiformi ngignu. Vita, passioni e opere di Andrea Camilleri” di Gabriele D'Amelji Melodia. La serata sarà introdotta da Giovanni Galeone, mentre Mimmo Tardio dialogherà. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

