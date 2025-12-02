Una governance di area vasta | via al coordinamento di 14 Comuni della Val di Cecina
Il primo passo è stata l’approvazione di un documento di indirizzo, approvato da tutte le giunte comunali nei primi mesi del 2025. Lunedì 1 dicembre quindi la prima riunione di coordinamento che ha visto tutti i sindaci dei Comuni della Val di Cecina incontrarsi a Casino di Terra per dare il via. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
All'UniVda arriva il master 'Climate change in mountain areas'. In progetto anche 'Governance della montagna e sostenibilità' #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
DL 175/2025: nuova governance rinnovabili, aree idonee e aggiornamenti alla Transizione 5.0 - infobuildenergia.it/dl-175-2025-nu… Vai su X
L'Area Vasta è in stallo via ai presidi - Si partirà dal prossimo 4 novembre con un presidio a Urbino, nei pressi dell'ospedale e in centro. Segnala corriereadriatico.it
Al via il progetto Romagna Next, partono i ’Cantieri’ di area vasta - Fatti gli incontri fra i Comuni e gli altri enti, ora si passa ai laboratori tematici: dalla sanità all’ambiente Entra nel vivo il progetto Romagna Next. Secondo ilrestodelcarlino.it
MACERATA Al via anche per l'Area Vasta 3 i tamponi per chi rientra da Spagna, Croazia, - «Le richieste arrivate in questi giorni, tutte subito dopo l'ordinanza ministeriale diffusa dal ... corriereadriatico.it scrive
Visioni e proposte: governance di area vasta alla festa del mare mediterraneo - Un video sulla Rete degli Stretti Europei mandato da Dominique Dupilet, Presidente del Dipartimento di Pas de Calais, ha aperto la serata della Festa del Mare 2013 dedicata alla governance di area ... Scrive cn24tv.it
Sbancata una vasta area di verde spontaneo: "Vogliamo chiarezza" - La denuncia del comitato civico "Innamorati di Partenope" Sbancata una vasta area di Verde spontaneo di circa 10. Come scrive msn.com
Nella Giornata Mondiale dell'Ambiente via libera alla piantumazione di 500 alberi nell'Area Vasta - La data per la sottoscrizione coincide non causalmente con la Giornata Mondiale dell'Ambiente: via libera alla piantumazione di cinquecento alberi nell'Area Vsta di Giugliano. Segnala ilmattino.it