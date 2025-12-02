Una frana ha travolto due imbarcazioni sul fiume Ucayali in Perù | ci sono morti e dispersi

Nella mattinata di lunedì 1° dicembre, una frana nel porto di Iparia, a Coronel Portillo (Ucayali), Perù, ha travolto e affondato due imbarcazioni fluviali, provocando dodici morti. Sei persone -tra le quali dei minori- sono rimaste ferite, e ci sono ancora trenta dispersi. Le barche appartenevano alle compagnie Transporte Deo Rigo e Transporte Rápido El Oriente. La prima era partita il giorno precedente da Pucallpa; era diretta alle comunità indigene di Caco Macaya, Cuiraca del Caco e Pueblo Nuevo del Caco, ed era in porto per sbarcare passeggeri e merci. Entrambe sono state colpite dall’improvviso arrivo di terra e detriti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Una frana ha travolto due imbarcazioni sul fiume Ucayali, in Perù: ci sono morti e dispersi

