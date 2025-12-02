Una fan molesta Poi l' ha riconosciuta
L eïla Bekhti parte subito a raffica, parlando in un francese così veloce che, ogni tanto, mi ritrovo a doverle chiedere di rallentare («Doucement s'il vous plaît» le chiedo. «Più lenta per favore»). Si interrompe, sorride, poi riparte. «È successa una cosa davvero buffa sul set» racconta gesticolando mentre rivede la scena. "La vita è bella" di Benigni è tra i 4 film preferiti da papa Leone X «Ero appena uscita dalle mie lunghe ore di trucco quotidiano per esigenze di copione, quando sul set compare lei, la leggendaria icona "yé-yé" Sylvie Vartan. Mi avvicino per salutarla, emozionata, ma mi risponde con quel distacco che si riserva in certi casi agli sconosciuti.
Julia Wandelt, la donna polacca di 24 anni che per anni ha sostenuto di essere Madeleine McCann, è stata condannata a sei mesi di carcere dal tribunale di Leicester dopo essere stata riconosciuta colpevole di aver molestato i genitori della bambina scompa
