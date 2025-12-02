Una donna alla guida dei commissariati di Cividale e Tolmezzo

Udinetoday.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un cambio di rotta per due dei presìdi di pubblica sicurezza più importanti del territorio. Dal primo di dicembre la vice questore Ariela Turchi ha assunto la dirigenza del commissariato di Cividale del Friuli e, contemporaneamente, quella a scavalco del Commissariato di Tolmezzo. Una doppia. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

