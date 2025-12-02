Una collaborazione tra enti per diminuire il traffico
Scambiarsi le informazioni sul traffico per renderene più efficiente la gestione. È l'idea congiunta di Autostrade alto Adriatico e Fvgstrade, che hanno firmato stamattina un accordo di collaborazione a Trieste: condivideranno piani e programmi, per gestire la logistica in modo integrato.Le. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
