Una collaborazione tra enti per diminuire il traffico

Udinetoday.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scambiarsi le informazioni sul traffico per renderene più efficiente la gestione. È l'idea congiunta di Autostrade alto Adriatico e Fvgstrade, che hanno firmato stamattina un accordo di collaborazione a Trieste: condivideranno piani e programmi, per gestire la logistica in modo integrato.Le. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: Collaborazione Enti Diminuire Traffico