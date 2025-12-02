Una battaglia dopo l' altra miglior film ai Gotham Awards 2025 tre premi a Jafar Panahi

Sorprese e conferme nella serata che celebra il cinema indie, tre premi a Jafar Panahi nel giorno in cui viene condannato a un anno di carcere per propaganda contro il regime iraniano. I colpi di scena non sono mancati durante la 35° edizione dei Gotham Awards, che inaugura la stagione dei premi cinematografici e ha visto Una battaglia dopo l'altra di Paul Thomas Anderson, premiato come Miglior Film. Questa è stata l'unica vittoria su sei candidature per la pellicola. Ben tre premi - Miglior Film Internazionale, Miglior Regia e Miglior Sceneggiatura Originale - sono andati a Un semplice incidente di Jafar Panahi, Palma d''Oro al Festival di Cannes 2025 nonché candidato dalla Francia agli Oscar 2026 come il Miglior Film Internazionale. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Una battaglia dopo l'altra miglior film ai Gotham Awards 2025, tre premi a Jafar Panahi

Approfondisci con queste news

Da LUNEDÌ 8 al Vostro CINEMAdiCITTÀ "UNA BATTAGLIA DOPO L'ALTRA" di Paul Thomas Anderson Quando sono uscito dal cinema ieri sera ho dovuto fermarmi un attimo per recuperare il respiro e rispondere alla domanda: che cosa ho visto nelle ultime d - facebook.com Vai su Facebook

Flavio #Cobolli dopo una battaglia di 3h regola #Bergs al tiebreak del 3º set e regala la finale dell’ #Italia nella #DavisCup Vai su X

Una battaglia dopo l'altra miglior film ai Gotham Awards, tre premi a Jafar Panahi - Uno dei film più importanti dell'anno, Una battaglia dopo l'altra, apre la stagione dei premi aggiudicandosi il Gotham Award. Secondo comingsoon.it

Una battaglia dopo l'altra, Jennifer Lawrence: "È il film migliore che abbia mai visto" - La star premio Oscar ha confessato la propria passione per l'ultimo lungometraggio diretto da Paul Thomas Anderson con protagonista Leonardo DiCaprio. Lo riporta msn.com

Jennifer Lawrence entusiasta: E’ il miglior film che abbia visto - Jennifer Lawrence ha partecipato all'episodio BAFTA Playback e ha parlato di un film che l'ha particolarmente colpita ... Si legge su voto10.it

Jennifer Lawrence pazza di Una battaglia dopo l’altra - Nell’ultimo episodio di BAFTA Playback, Jennifer Lawrence ha espresso tutto il suo apprezzamento per Una battaglia dopo l'altra ... Come scrive lascimmiapensa.com

Una battaglia dopo l’altra, Jennifer Lawrence senza freni: «Il miglior film che abbia mai visto» - ROMA – L’attrice premio Oscar Jennifer Lawrence è rimasta folgorata da Una battaglia dopo l’altra, il nuovo film di Paul Thomas Anderson con Leonardo Di Caprio protagonista, tanto da definirlo apertam ... Da msn.com

Una battaglia dopo l’altra infrange un record per Paul Thomas Anderson - Una battaglia dopo l'altra ha incassato un totale di 200,3 milioni di dollari in tutto il mondo. Segnala cinefilos.it