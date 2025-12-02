Una bacheca al parco della Pace in dono da ’Salviamo il Green’

Il comitato ’Salviamo il Green’ ha donato alla comunità di Tolentino un libro fotografico e una bacheca informativa dedicati al parco della Pace. Il progetto ha visto la collocazione della bacheca, allestita in collaborazione con l’ufficio manutenzione, all’ingresso dell’area verde; il libro concepito da Marco Seghetti (nella foto), membro del comitato, è stato regalato al sindaco Sclavi, al responsabile del servizio manutenzioni del Comune e, in un significativo gesto educativo, ai bambini degli istituti scolastici confinanti con il parco. Il comitato ha inoltre deciso di destinare i fondi rimanenti in beneficenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

