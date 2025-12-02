Un visconte inglese è pronto a prendersi il Telegraph
“Fatti da parte, Rupert Murdoch ”, ha scritto il Guardian per raccontare il probabile acquisto del quotidiano Telegraph da parte dei proprietari del Daily Mail, per 500 milioni di sterline. La firma dovrebbe avvenire a breve e si prospetta così la nascita di un nuovo polo mediatico di destra che può rivaleggiare con l’impero di Murdoch (che con la sua NewsCorp., ora guidata dal figlio Lachlan, possiede il Sun e il Times). Il nuovo probabile proprietario del Telegraph, Jonathan Harmsworth, quarto visconte di Rothermere, oltre al Daily Mail, fondato da un prozio, possiede anche: il Mail on Sunday, l’i Paper, fatto con notizie brevi targettizzate ai pendolari, e il tabloid gratuito Metro. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
