Un Venezia rimaneggiato alla prova San Siro | Niente da perdere saremo all' altezza
Domani, alle 21.00, è il momento degli ottavi di finale. Il Venezia si recherà a far visita all'Inter, allo stadio San Siro di Milano. Si tratta di una gara secca: chi vince accede ai quarti di finale e incontra la vincente tra Roma e Torino.Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Un Venezia rimaneggiato alla prova San Siro: «Niente da perdere, saremo all'altezza» - Per Stroppa sarà l'occasione per offrire minuti importanti: «Siamo la terza squadra più giovane del campionato». Segnala veneziatoday.it