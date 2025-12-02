Caro Carlo, quanto mi costi! L’ennesimo incubo che scuote le notti insonni della corona britannica nasce dall’ultimo libro dedicato ai reali e scritto da un’anima profondamente repubblicana. Si tratta di Royal Mine, National Dept (Conio Reale, Debito Nazionale), firmato da Norman Baker, Lib Dem ed ex ministro per gli Affari Interni che si è dedicato ad un’attenta analisi delle casse dei Windsor per giungere alla conclusione che la fastosa famiglia reale britannica sia la più costosa d’Europa. 150 milioni di euro all’anno per i contribuenti sempre meno innamorati di una corona piena di guai. A sostenere la contabilità di Baker ci sono tutte le stime prodotte dai repubblicani, sempre attivi nel Paese, sebbene poco ascoltati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Un salasso da 150 milioni l’anno, ecco la scioccante verità riguardo alle finanze reali”: il libro dell’ex ministro Norman Baker imbarazza Re Carlo