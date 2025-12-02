Un reportage sul Telegraph rivela cosa pensano davvero di Napoli gli inglesi
Napoli si sta preparando ad ospitare l'America's Cup il prossimo anno, e l'evento si protrarrà fino al 2027 attirando ancora più visitatori. “Favorirà lo sviluppo turistico”, è il refrain che ascoltiamo da tempo. Ma quello che sta succedendo a Napoli, con il fiorire di negozietti di souvenir. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Il Telegraph e la «Disneyficazione» di Napoli: l'overtourism si sta «mangiando» la città Vai su X
Ecco cosa prevede il piano europeo per la pace in Ucraina, la bozza visionata dal Telegraph Leggi al link nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook