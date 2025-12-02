Un Ragazzo fugge dal campo nomadi di Roma | legato ferito e minacciato di morte

Un ragazzo di 18 anni fugge dal campo nomadi a Roma, trovato legato e ferito, indagini in corso.

