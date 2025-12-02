Un progetto di rigenerazione urbana Da ex scuola elementare in disuso a rifugio

Quotidiano.net | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da ex scuola elementare in disuso a rifugio. È la storia del progetto di rigenerazione che ha trasformato in struttura ricettiva un edificio di proprietà del Comune di Careggine (Lucca), in Garfagnana, ormai inutilizzato. Collocato a pochi metri dal centro del paese, il Rifugio Alpi Apuane si sviluppa su due piani ed è ecosostenibile: dotato di teleriscaldamento a biomasse, è illuminato da un impianto fotovoltaico. La struttura è una base per gli escursionisti impegnati in trekking, ma anche tappa per i camminatori che percorrono la via Vandelli, itinerario storico che parte da Modena e porta a Massa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

un progetto di rigenerazione urbana da ex scuola elementare in disuso a rifugio

© Quotidiano.net - Un progetto di rigenerazione urbana Da ex scuola elementare in disuso a rifugio

Altre letture consigliate

progetto rigenerazione urbana exRinascono il cementificio di Scala di Giocca e le cave, ma in versione “verde”: il progetto voluto dai Comuni di Muros e Ossi - È stato firmato ufficialmente questa mattina, 1 dicembre, il protocollo d’intesa che dà il via al progetto di rigenerazione urbana e territoriale PTER (Parco Tecnologico delle Energie Rinnovabi ... Si legge su msn.com

progetto rigenerazione urbana exEx cementificio Scala di Giocca diventerà un parco tecnologico - Inizia una nuova vita per l'ex cementificio abbandonato di Scala di Giocca e per due cave, anche queste dismesse, nel territorio fra Muros e Ossi: i tre siti rientrano in un progetto di rigenerazione ... Lo riporta ansa.it

progetto rigenerazione urbana exProspettive: al via gli eventi artistici nella ex chiesa della Misericordia - A Castel Bolognese sta per prendere ufficialmente il via un nuovo calendario di appuntamenti che fanno parte di “Prospettive”, il progetto triennale dedicato alla rigenerazione urbana e alla valorizza ... Segnala ravennawebtv.it

Rigenerazione Ex Mercati Generali Roma: firmata la convenzione - La rigenerazione degli Ex Mercati Generali promette di trasformare l'area con un investimento di 380 milioni di euro. Come scrive mobilita.org

progetto rigenerazione urbana exMessina, il Comune presenta il progetto di riqualificazione dell’ex Ferrotel: 50 alloggi per l’emergenza abitativa - L'edificio recentemente acquisito da Palazzo Zanca attraverso la società partecipata Patrimonio Messina S. Si legge su msn.com

Rigenerazione urbana a San Benedetto dei Marsi: demolite le ex Scuole Agrarie. Cerasani: “Saranno realizzate aree vita, ricreative e di allenamento” - Un'importante opera di riqualificazione è in corso a San Benedetto dei Marsi, dove sono stati avviati e sono quasi conclusi i lavori di demolizione e smaltimento degli stabil ... Lo riporta terremarsicane.it

Cerca Video su questo argomento: Progetto Rigenerazione Urbana Ex