Un progetto di rigenerazione urbana Da ex scuola elementare in disuso a rifugio

Da ex scuola elementare in disuso a rifugio. È la storia del progetto di rigenerazione che ha trasformato in struttura ricettiva un edificio di proprietà del Comune di Careggine (Lucca), in Garfagnana, ormai inutilizzato. Collocato a pochi metri dal centro del paese, il Rifugio Alpi Apuane si sviluppa su due piani ed è ecosostenibile: dotato di teleriscaldamento a biomasse, è illuminato da un impianto fotovoltaico. La struttura è una base per gli escursionisti impegnati in trekking, ma anche tappa per i camminatori che percorrono la via Vandelli, itinerario storico che parte da Modena e porta a Massa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Un progetto di rigenerazione urbana Da ex scuola elementare in disuso a rifugio

