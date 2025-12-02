Un Professore 3 | le anticipazioni di giovedì Tra Anita e Leone nasce una timida intesa mentre Luna e Laura vanno oltre l’amicizia

Un professore, le anticipazioni di giovedì 4 dicembre. Nel secondo appuntamento, l’improvvisa partenza di Manuel sconvolge gli equilibri e lascia Anita profondamente turbata per la sua mancanza. Intanto Simone, preoccupato per la scomparsa di Thomas subito dopo il loro incontro, indaga sul suo passato e scopre che il ragazzo vive in condizioni difficili. Determinato ad aiutarlo, chiede sostegno a suo padre Dante per offrirgli una nuova possibilità a scuola, proprio mentre tra Dante e la nuova preside, Irene Alessi, nascono tensioni. Nonostante il clima teso, Thomas viene riammesso, ma il suo ritorno riporta in superficie sentimenti rimasti a lungo in silenzio: tra lui e Simone si accende una passione improvvisa e travolgente, che lascia Greta in una crisi profonda. 🔗 Leggi su 361magazine.com

