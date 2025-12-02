Un Principe a Sanremo Giovani; Come ci arrivo? In bici Il mio pantheon sono Dalla Vasco e Cremonini

Milano, 2 dicembre 2025 - Eugenio Bovina da Sant’Agata Bolognese, in arte Principe, è fra gli artisti che si sfidano martedì 2 dicembre nell’ultima eliminatoria di Sanremo Giovan i prima della semifinale di martedì 9 dicembre. Principe salirà sul palco con il brano ‘Mon amour’. Eugenio, come è nata ‘Mon amour’? “Nella mia cameretta, con chitarra e voce in dieci minuti. È nata in maniera spontanea, è dedicata a una ragazza con cui è andata male. E’ una canzone però gioiosa. Guardandoci intorno ci sono tante cose brutte. La semplicità, che non è banalità, fa solo bene. Ascoltando ‘Mon amour’, il pubblico ha la possibilità di staccare un po’ dalle preoccupazioni quotidiane”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Un Principe a Sanremo Giovani; “Come ci arrivo? In bici. “Il mio pantheon sono Dalla, Vasco e Cremonini”

