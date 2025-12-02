Un Politecnico più internazionale Record storico di studenti stranieri E tre nuovi corsi di laurea in inglese

Record storico di studenti stranieri al Politecnico di Milano, che punta sull’attrattività internazionale come "chiave di volta", lanciando altri tre nuovi corsi di laurea in lingua inglese e preparandosi ad aprire nel 2026 un "presidio permanente" dell’ateneo a Bruxelles, per "partecipare, in modo più incisivo, alla definizione delle priorità continentali", annuncia la rettrice Donatella Sciuto, inaugurando il nuovo anno accademico con l’immagine di un filo: "Un filo per ricucire fratture sociali", in "un tempo in cui, secondo il Global Risks Report del World Economic Forum, la polarizzazione sociale è ai primi posti tra i grandi rischi". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

