Un nuovo record Mai in così tanti a tifare il Pisa

Una passione tramandata di generazione in generazione, senza saltare neppure un cuore da contagiare col germe "sano" della "malattia nerazzurra": il tifo per lo Sporting Club dalle nostre parti è una questione familiare, è una scelta che rappresenta il marchio identitario di un popolo che ha imboccato la strada più complicata per raggiungere il dolce sapore della vittoria. Si spiega così l’attaccamento dei sostenitori del Pisa nei confronti di una squadra che si è riaffacciata sul palcoscenico del "calcio vero" a 34 anni di distanza dall’ultima apparizione: scorri lo sguardo sugli spalti e vedi tifosi di tutte le età. 🔗 Leggi su Lanazione.it

