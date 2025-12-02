Un Natale pieno di sorprese con Giftland la Città del Regalo

Il primo e il secondo weekend di dicembre, Roma è pronta a ospitare Giftland, la Città del Regalo. Un evento ideato e prodotto da Vintage Market Roma, il market natalizio al coperto più grande della Capitale. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Prova le novità #Perugina, #Novi e #Nescafè, per un Natale pieno di sorprese - facebook.com Vai su Facebook

Tre weekend di mercatini, musica e divertimento: al via a Roma Giftland - La città del regalo - Organizzato da Vintage Market Roma, arriva in città un evento imperdibile dedicato al Natale. Scrive romatoday.it

Giftland - La città del regalo - Un’area di 6000 metri quadrati con il più grande assortimento di regali mai visto, 200 espositori di artigianato, artisti e illustratori, ceramica, home decor, design e stilisti, vinili e libri, ... Riporta romatoday.it

OpenAI diventa Babbo Natale regala 12 giorni di sorprese AI - OpenAI ha fatto sapere che a partire dal 5 dicembre, l’azienda darà il via a un periodo di “annunci” importanti e anche alcune piccole sorprese della durata di 12 giorni, una sorta di calendario ... Segnala macitynet.it