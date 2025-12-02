Un mese di emozioni con una madrina d' eccezione
Monselice città giubilare chiude l’anno con un ricchissimo programma di eventi tra fede, arte, musica e natura, pensato per coinvolgere famiglie, giovani e visitatori da tutta la provincia. Dal 6 dicembre al 6 gennaio la città si trasformerà in un grande “salotto natalizio” diffuso tra centro. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Un mese pieno di musica, emozioni e… una data da segnare in rosso! Apriamo dicembre con 2 eventi privati, poi torniamo con enorme piacere a Ispra dagli amici del #Barlume. Prima di Natale ci facciamo gli auguri al #PlantBistrot di Codogno… MA I - facebook.com Vai su Facebook