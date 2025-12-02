Un listening bar con bakery e cucina d’autore apre al Pigneto Così a Roma arriva il format che mancava

Un’offerta ibrida, dalla colazione all’aperitivo prolungato, che mette assieme cibo e cultura. Il modello è quello dei non lieu francesi con la musica al centro del progetto. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

