Un indice per misurare il rischio geopolitico | l’iniziativa dell’Osservatorio GRO della Luiss
Guerre, pandemie, crisi economiche: in quest’epoca segnata dall’instabilità e dall’incertezza, prendere decisioni per un’impresa rappresenta un processo ancora più complesso: la capacità di anticipare e rispondere al rischio non è più un lusso, ma una necessità. Come orientarsi in un mondo in cui tutto può cambiare da un momento all’altro? È da questa esigenza che è nata l’idea del GRI, l’ Indice di Rischio Geopolitico sviluppato dall’ Osservatorio Rischi Geopolitici (GRO) dell’ Università Luiss Guido Carli di Roma. Si tratta di un indice innovativo progettato per trasformare i complessi sviluppi internazionali in informazioni fruibili. 🔗 Leggi su Tpi.it
