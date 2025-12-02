Un impegno che viaggia | l' impegno di Soroptimist e Start Romagna contro la violenza sulle donne

“Ogni giorno e in tutti i luoghi attraversati dalla comunità: no alla violenza sulle donne”. Soroptimist e Start Romagna hanno voluto dar forza a questo messaggio portando in Piazza Saffi un ‘bus manifesto’, trasformato per l’occasione in uno spazio aperto di ascolto e sensibilizzazione.Ad. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

