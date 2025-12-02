Un gruppo di ricercatori ha analizzato il comportamento di alcuni animali particolarmente dotati Scoprendo per esempio che sono curiosi ma non troppo

L a maggior parte di noi non ha dubbi, il nostro cane è il migliore del mondo, e anche il più intelligente. Potremmo accontentarci di questa incrollabile certezza o metterla alla prova. Come? Un gruppo di esperti cinofili ha cercato di capire quali caratteristiche devono avere i cuccioli per diventare da adulti cani molto intelligenti. Per la prima volta un cane italiano vince la mostra britannica Crufts: il trionfo dell’elegantissima Miuccia X Leggi anche › La razza di cane più intelligente? Non è il Border Collie. La (nuova) classifica Cani intelligenti, le tre caratteristiche fondamentali che li rendono speciali. 🔗 Leggi su Iodonna.it

un gruppo di ricercatori ha analizzato il comportamento di alcuni animali particolarmente dotati scoprendo per esempio che sono curiosi ma non troppo

Un gruppo di ricercatori ha analizzato il comportamento di alcuni animali particolarmente dotati. Scoprendo per esempio che sono curiosi, ma non troppo

