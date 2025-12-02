un giovane entra nella gabbia dei leoni e una leonessa lo sbrana davanti ai turisti sotto choc

Rio de Janeiro, 1 dicembre 2025 - Voleva diventare domatore di leoni, in un momento di confusione è entrato nella gabbia dei grandi felini nello zoo di Joao Pessoa, nell'est del Brasile, ed è stato sbranato da una leonessa. Seguito dai servizi sociali. La tragica fine di Gerson de Melo Machado è anche legata la passato del ragazzo, fatto di disagio con almeno 16 arresti. Il 19enne era seguito dai servizi sociali, che hanno confermato che il giovane aveva espresso il desiderio di diventare un giorno domatore di leoni, ma sia le autorità locali che gli assistenti che lo seguivano ipotizzano che abbia deciso di suicidarsi proprio tra le fauci del felino. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

