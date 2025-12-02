Un francobollo per Capitale della cultura | presentazione ufficiale ai Filippini

Agrigento celebra il suo percorso da Capitale italiana della cultura 2025 anche dal punto di vista filatelico. Venerdì 5 dicembre alle 11 sarà presentato il francobollo emesso dal ministero delle Imprese e del Made in Italy e inserito nella serie tematica “Le eccellenze del patrimonio culturale. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

