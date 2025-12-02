Un fondo del governo da 30 milioni per la natalità Lo promuove la senatrice Mennuni per cui la maternità è cool

La dicitura ufficiale è emblematica: “Campagne informative a sostegno della natalità”. In sintesi, promuovere l’idea di fare figli per combattere il calo demografico italiano con spot e campagne ad hoc della presidenza del Consiglio. È questo il contenuto di un emendamento alla legge di Bilancio che Fratelli d’Italia ha inserito lunedì, all’ultimo momento, tra i segnalati, cioè quelli considerati prioritari al posto di quelle proposte che sono state considerate inammissibili. L’emendamento, a prima firma della senatrice di FdI Lavinia Mennuni, propone di istituire presso la presidenza del Consiglio un fondo ad hoc da 30 milioni nei prossimi due anni per le campagne di comunicazione mirate “alla promozione della natalità”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

