Un ex nazionale inglese è stato fermato per aver tentato di stuprare l’ex compagna

Un “importante” ex calciatore della Premier League e della nazionale inglese è stato arrestato con l’accusa di tentato stupro. Come sempre la legge inglese la sua identità deve restare riservata, ma il Telegraph l’ha confermata. “La polizia dell’Essex sta indagando sulle accuse secondo cui il giocatore, che ha militato anche nella nazionale inglese negli anni 2010, avrebbe aggredito un’ex compagna – scrive il giornale – È stato trattenuto domenica all’aeroporto di Stansted dagli agenti della Border Force prima di essere portato in aeroporto per essere interrogato dagli investigatori del caso. Una dichiarazione della polizia dell’Essex afferma che il sospettato, il cui nome non può essere reso noto per motivi legali, è stato rilasciato su cauzione fino a “fine febbraio 2026? in attesa di ulteriori indagini. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Un ex nazionale inglese è stato fermato per aver tentato di stuprare l’ex compagna

