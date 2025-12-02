Un esemplare di foca monaca a rischio estinzione avvistato nel Ravennate | un incontro straordinario

Ravenna, 2 dicembre 2025 – Uno straordinario avvistamento nelle Riserve Naturali dello Stato sul litorale adriatico ravennate. Dalle acque poco profonde vicino alla spiaggia è stata visto emergere un esemplare di foca monaca Monachus monachus. Sono stati i militari dipendenti dal Reparto Carabinieri Biodiversità di Punta Marina a scorgerla, durante un normale servizio di perlustrazione, fotografando l’incontro che di per sè è raro e straordinario, visto che la specie è a rischio estinzione e finora non risultavano avvistamenti recenti di questa specie nelle acque costiere di Ravenna o Ferrara. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

