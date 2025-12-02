Un esemplare di foca monaca a rischio estinzione avvistato nel Ravennate | un incontro straordinario
Ravenna, 2 dicembre 2025 – Uno straordinario avvistamento nelle Riserve Naturali dello Stato sul litorale adriatico ravennate. Dalle acque poco profonde vicino alla spiaggia è stata visto emergere un esemplare di foca monaca Monachus monachus. Sono stati i militari dipendenti dal Reparto Carabinieri Biodiversità di Punta Marina a scorgerla, durante un normale servizio di perlustrazione, fotografando l’incontro che di per sè è raro e straordinario, visto che la specie è a rischio estinzione e finora non risultavano avvistamenti recenti di questa specie nelle acque costiere di Ravenna o Ferrara. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Si conclude con risultati sorprendentemente incoraggianti la collaborazione scientifica triennale tra Fondazione Acquario di Genova Onlus, coordinatore, Università degli Studi di Milano-Bicocca e Gruppo Foca Monaca APS, avviata ufficialmente nel 2023 per - facebook.com Vai su Facebook
Una foca monaca vicino alla spiaggia nel Ravennate: «Avvistamento straordinario, specie a forte rischio estinzione» - Straordinario avvistamento nelle Riserve Naturali dello Stato sul litorale ravennate (in zona area protetta foce del Bevano): i militari dipendenti dal ... ravennaedintorni.it scrive
Ravenna. Avvistata una foca monaca a Punta Marina - Nelle Riserve Naturali dello Stato lungo la costa adriatica si è verificato un avvistamento straordinario: i militari del Reparto Carabinieri ... Da corriereromagna.it
Avvistata una foca monaca a Punta Marina - Straordinario avvistamento nelle Riserve Naturali dello Stato sul litorale adriatico: i militari dipendenti dal Reparto Carabinieri Biodiversità di Punta Marina, durante un normale servizio di perlust ... Come scrive ravennawebtv.it
Il ritorno della foca monaca: 55 avvistamenti validati nel Mediterraneo in tre anni. «Probabile attività riproduttiva» confermata dal dna ambientale - Il progetto triennale ha visto la collaborazione tra Fondazione Acquario di Genova Onlus, università degli Studi di Milano- Segnala corriere.it
Indizi che la foca monaca stia tornando a riprodursi in Italia - La foca monaca potrebbe essere tornata a riprodursi nei mari italiani: lo si evince dai nuovi avvistamenti raccolti grazie al progetto di ricerca triennale avviato nel 2023 da Fondazione Acquario di G ... Scrive ansa.it
Una foca monaca avvistata in Cilento: potrebbe essere lo stesso esemplare che nuotava nel golfo di Napoli - Un avvistamento di un esemplare di foca monaca è avvenuto di fronte alla spiaggia di Acciaroli, nel Comune di Pollica in Cilento. Segnala fanpage.it