Un dinosauro a Palazzo Farnese | incontro con lo youtuber Dinorec

Ilpiacenza.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sarà lo Spinosaurus, "Il gigante perduto del Sahara", il protagonista dell'incontro in calendario venerdì 5 dicembre, alle ore 18, alla sezione di Palazzo Farnese che ospita il Piccolo Museo di Storia Naturale. Ne parleranno il paleontologo Simone Maganuco e lo youtuber Dinorec, nome d'arte del. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

