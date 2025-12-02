Un dinosauro a Palazzo Farnese | incontro con lo youtuber Dinorec
Sarà lo Spinosaurus, "Il gigante perduto del Sahara", il protagonista dell'incontro in calendario venerdì 5 dicembre, alle ore 18, alla sezione di Palazzo Farnese che ospita il Piccolo Museo di Storia Naturale. Ne parleranno il paleontologo Simone Maganuco e lo youtuber Dinorec, nome d'arte del. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Leggi anche questi approfondimenti
Giovedì 27 novembre, alle ore 21, il musicista svizzero Dino Brandão e la cantautrice e producer Mel D arrivano al Teatrino di Palazzo Grassi per un nuovo concerto di New Echo System, il programma dedicato alle voci più originali della scena svizzera conte - facebook.com Vai su Facebook
Un insolito incontro in aeroporto tra dinosauri - All’apertura del gate un simpatico dinosauro con la sua valigetta esce felice correndo incontro ai suoi due amici, dinosauri anche loro. Lo riporta panorama.it