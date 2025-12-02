Un chilo di coca in macchina Scatta l’arresto

Oltre un chilo di cocaina nascosto sulla sua auto. Nel corso di un servizio perlustrativo ordinario, i carabinieri della Stazione di Villasanta hanno arrestato, nella serata di mercoledì 19 novembre, un 43enne residente a Torino. L’uomo, già noto alle Forze dell’Ordine, è stato controllato all’esterno di un centro commerciale cittadino. Fin da subito ha mostrato un atteggiamento nervoso e durante il controllo è stato notato mentre fumava una sigaretta contenente verosimilmente sostanza stupefacente. Alla richiesta dei militari, ha consegnato spontaneamente 2 grammi di marijuana, che teneva nelle tasche dei pantaloni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Un chilo di coca in macchina. Scatta l’arresto

