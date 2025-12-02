Un calcio al tumore | le leggende nerazzurre in campo all’Accademia della Guardia di finanza per beneficenza

Bergamo. Anche quest’anno l’ accademia della guardia di finanza ha scelto di rinnovare il suo impegno nei confronti della comunità bergamasca, con un evento benefico dal nome “Un calcio al tumore”, che si terrà lunedì 15 dicembre negli impianti sportivi dell’Istituto. Al dare il via alla serata sarà alle 18 una partita di calcio solidale, che vedrà scendere in campo allievi della Guardia di Finanza e alcuni campioni storici del calcio bergamasco. Un momento di sport e unione, capace di trasformare il gioco in un gesto di solidarietà. A seguire per chi contribuirà alla raccolta fondi sarà poi riservato alle 19. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

