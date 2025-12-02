Un altro croato per l’Inter | l’ultimo e decisivo step per Mlacic dell’Hajduk | CMIT

Il club nerazzurro è pronto a chiudere l’operazione per il classe 2007 Un altro croato all’ Inter. Da Kovacic a Brozovic e Perisic, da Sucic a Branimir Mlacic, difensore centrale di diciotto anni in forza all’ Hajduk Spalato. Calciomercato.it ha raccolto conferme circa le indiscrezioni provenienti dalla Croazia: il club nerazzurro fa sul serio per il classe 2007, tanto da aver presentato già un’offerta per il suo cartellino. Un altro croato per l’Inter: l’ultimo (e decisivo) step per Mlacic dell’Hajduk – Calciomercato.it Come appreso ulteriormente da CM.IT, va convinto il papà e soprattutto il ragazzo, non soddisfatto – perlomeno non ancora – del progetto sportivo, del progetto di crescita prospettatogli dall’Inter. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

