Umtiti | Ho sofferto di depressione a livello medico molte cose nella mia carriera sono state valutate male

L’ex campione del mondo francese e difensore di Barcellona e Lecce Samuel Umtiti, ha parlato della depressione che ha avuto e di come è riuscito a uscirne. Le parole di Umtiti. L’Equipe ha raccolto alcune dichiarazioni da parte di Umtiti all’uscita di una sala cinematografica di Parigi, dove era in corso la presentazione di un documentario sulla salute mentale. Perché ne parli proprio ora della depressione che hai attraversato, quando non ne avevi mai parlato prima? «Penso che sia essenziale poter parlare di questo tema, che è molto importante per me. L’ho attraversato, mi ha fatto male, penso che possiamo aiutare con la nostra notorietà, ed è per questo che abbiamo fatto questo documentario. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Umtiti: «Ho sofferto di depressione, a livello medico molte cose nella mia carriera sono state valutate male»

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Umtiti: «Ho sofferto di depressione, a livello medico molte cose nella mia carriera sono state valutate male» - L'ex campione del mondo francese e difensore Samuel Umtiti, ha parlato della depressione che ha avuto e di come è riuscito a uscirne. Da ilnapolista.it

Umtiti: “Al Barcellona anni difficili, lavoravo in silenzio e ho sofferto” - Il calciatore francese ha annunciato il ritiro dal calcio a soli 31 anni a causa dei numerosi problemi fisici accusati nella sua carriera ... Riporta msn.com

Umtiti lascia il calcio giocato: le parole da brividi dedicate al Lecce e ai suoi tifosi - "Dopo una carriera intensa con alti e bassi, è arrivato il momento di salutarci... Come scrive corrieredellosport.it

"Voglio essere un allenatore". Umtiti però non brucia le tappe: "Ho bisogno di formarmi" - L'infortunio al ginocchio sinistro gli ha messo i bastoni tra le ruote, portandolo all'ardua decisione di ritirarsi dal calcio. tuttomercatoweb.com scrive