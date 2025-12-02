Ultimi giorni per aderire al progetto Mediazione di Sistema iniziativa dell’Asp di Catania

Cataniatoday.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C’è ancora tempo per presentare la propria adesione al progettoMediazione di Sistema”, l’iniziativa dellAsp di Catania che coinvolge leader di comunità e associazioni per rafforzare la rete territoriale e migliorare l’accesso ai servizi sanitari da parte dei cittadini più vulnerabili. Il. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

