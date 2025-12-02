Ultimatum Usa per Maduro scaduto il 28

3.51 Nel corso della telefonata del 21 novembre con il leader venezuelano Nicolas Maduro, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump gli aveva dato tempo fino a venerdì 28 novembre per lasciare il Paese con la famiglia. Lo riporta l'agenzia Reuters.La tensione tra Usa e Venezuela rimane alta, con la Casa Bianca che continua a esercitare pressione politica e diplomatica sul regime di Maduro affinché lasci il Paese. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

