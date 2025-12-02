Ultimatum Usa per Maduro scaduto il 28

Servizitelevideo.rai.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

3.51 Nel corso della telefonata del 21 novembre con il leader venezuelano Nicolas Maduro, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump gli aveva dato tempo fino a venerdì 28 novembre per lasciare il Paese con la famiglia. Lo riporta l'agenzia Reuters.La tensione tra Usa e Venezuela rimane alta, con la Casa Bianca che continua a esercitare pressione politica e diplomatica sul regime di Maduro affinché lasci il Paese. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

ultimatum usa maduro scadutoUltimatum di Trump a Maduro: “Lascia il Paese o attacchiamo”. ‘No’ del leader venezuelano che riappare in pubblico dopo giorni - Il presidente venezuelano rifiuta l'offerta di Trump e riappare in pubblico dopo giorni di assenza. Da ilfattoquotidiano.it

Ultimatum di Trump a Maduro: lasci subito il potere in cambio di salvacondotto - Gli Stati Uniti hanno dato un ultimatum al presidente del Venezuela Nicolas Maduro: Washington gli ha offerto un passaggio sicuro per lasciare il Paese e la salvezza insieme alla moglie, al figlio e a ... Da ilsole24ore.com

ultimatum usa maduro scadutoUltimatum di Trump a Maduro: “Dimettiti subito e lascia il Venezuela immediatamente” - "Dimettiti subito e puoi salvare te stesso e le persone a te più vicine", sarebbe&nbsp ... Lo riporta msn.com

ultimatum usa maduro scadutoMaduro riappare. Ultimatum di Trump: «Vattene dal Venezuela se vuoi salvarti» - E il ministro della Guerra usa la tartaruga Franklin per minacciare i narcos ... Segnala msn.com

Venezuela, ultimatum di Trump. Maduro: "Vogliamo la pace, ma non da schiavi" - Secondo le rivelazioni del Miami Herald la Casa Bianca avrebbe offerto al presidente venezuelano un salvacondotto che è stato però rifiutato ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Ultimatum Usa Maduro Scaduto