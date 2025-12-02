Ugento si riaccende la magia | torna Uxentum - le vie del Natale
UGENTO - La città si prepara ad accogliere una delle manifestazioni più attese del periodo festivo: “Uxentum - Le Vie del Natale”, un ricco cartellone di eventi, spettacoli, luci e tradizione che trasformerà il centro storico in un villaggio natalizio diffuso dal 6 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
News recenti che potrebbero piacerti
Ogni piatto porta con sé il tempo di chi lo prepara, il tocco di chi lo cura, la fiducia di chi lo affida al fuoco. È questo, per noi, il senso dell’artigianalità. Reservation • 375 826 0100 Via Raheli, 13 • Ugento 73059 #Duca #Ducasalottodeisapori #ugento #wearepu - facebook.com Vai su Facebook
Ugento, si riaccende la magia: torna "Uxentum - le vie del Natale" - La città si prepara ad accogliere una delle manifestazioni più attese del periodo festivo: “Uxentum - Scrive lecceprima.it
“Uxentum – Le Vie del Natale”, a Ugento si riaccende la magia - L’iniziativa promette un mese di atmosfera incantata tra luminarie, musica, mercatini e appuntamenti per grandi e piccoli. Riporta leccenews24.it