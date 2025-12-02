Ugento si riaccende la magia | torna Uxentum - le vie del Natale

UGENTO - La città si prepara ad accogliere una delle manifestazioni più attese del periodo festivo: “Uxentum - Le Vie del Natale”, un ricco cartellone di eventi, spettacoli, luci e tradizione che trasformerà il centro storico in un villaggio natalizio diffuso dal 6 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

