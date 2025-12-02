Ufficio postale chiuso tra le proteste C’è anche chi chiama i carabinieri

Ilrestodelcarlino.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Carabinieri? Buongiorno, potete verificare come mai l’ ufficio postale di piazzale Loreto, al Piano, è ancora chiuso?". La telefonata è stata fatta davanti ai nostri occhi da uno delle decine di clienti che ieri mattina presto si erano recati alla sede Ancona 4 di Poste Italiane e, con grande sorpresa, ha trovato la serranda dell’ufficio abbassata. Nessuno da Poste Italiane aveva avvisato la clientela che quell’ufficio non avrebbe aperto ieri mattina e non aprirà forse mai più. Al momento la direzione aziendale, che ha la ‘testa’ a Bologna, non è in grado di rendere noti i tempi di riapertura di quella sede, ma le vicissitudini dietro quel plesso, come più volte denunciato dalle organizzazioni sindacali, non lasciano ben sperare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

