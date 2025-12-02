Ue | sospetta frode sull’uso di fondi comunitari Tre fermati a Bruxelles Anche Federica Mogherini

Nuova bufera intorno all'Unione Europea. La direttrice del Collegio d'Europa ed ex Alto rappresentante dell'Ue per la politica estera, Federica Mogherini, è in stato in fermo nell'ambito di un'indagine su una possibile frode nell'utilizzo dei fondi Ue. Lo riportano i media belgi Le Soir e L'Echo, secondo i quali sarebbe stato fermato anche l'ex segretario generale del servizio europeo per l'azione esterna a Bruxelles (Eeas), Stefano Sannino L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Ue: sospetta frode sull’uso di fondi comunitari. Tre fermati a Bruxelles. Anche Federica Mogherini

