Ue sospetta frode sulla formazione dei diplomatici | arrestati l’ex ministra Mogherini e l’ex ambasciatore Sannino
La rettrice del Collegio d’Europa ed ex Alta rappresentante dell’Ue per la Politica estera, nonché ex Ministra degli affari esteri e della cooperazione internazionale del governo Renzi, Federica Mogherini, è stata arrestata insieme all’ex segretario della Seae Stefano Sannino e a un dirigente del Collegio d’Europa nell’ambito di un’indagine su una presunta frode relativa ai finanziamenti per i programmi di formazione ai giovani diplomatici della Ue. Secondo quanto riportato dai media belgi, la polizia federale ha effettuato perquisizioni in diversi uffici del Collegio d’Europa di Bruges e nelle abitazioni dei tre sospettati. 🔗 Leggi su Tpi.it
